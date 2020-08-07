Из-за Меркель в Минске сидели сутки: Как ведут переговоры президент РФ и канцлер Германии

Из-за канцлера Германии Ангелы Меркель переговоры по Донбассу в Минске длились сутки. При этом российский президент Владимир Путин не вникает в детали и в переговорах он «не скучен». Такое мнение в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, за 20 лет, в течение которых он ведет переговоры с Путиным, он не устал от российского президента.

«Что-то у него есть, от чего не устаешь. Нет. Слушайте, можно от Ангелы Меркель устать, глядя, как они вели переговоры, от нее – да. Ну это волчица. Европа потеряет много. Настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая – сутками… Это же из-за нее сутки в Минске сидели», – сообщил Лукашенко.

Он отметил, что настоящие переговоры – это скукота страшная. При этом, по словам Лукашенко, Путин не вникает во все детали, поручая это правительству. И в переговорах он «не скучен».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»