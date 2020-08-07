Очередной антирекорд: В Украине за сутки почти 1,5 тыс. человек заболели COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 453 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 7 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«У нас очередной антирекорд. Сегодня за сутки заболели 1 453 человека. Из них 103 ребенка, а также 93 медработника. Были госпитализированы 280 человек. Хочу напомнить, что госпитализации подлежат люди с тяжелым течением болезни. Зафиксированы 33 летальных случая. При этом выздоровел 531 пациент. В целом за все время пандемии заболели 78 261 человек. Из них 5 490 детей и 9 078 медработников. При этом в целом выздоровели 43 055 человек. Летальных случаев – 1 852», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в г. Киеве (186), Одесской (156), Львовской (152), Харьковской (146) и Ивано-Франковской (131) областях.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 945 случаев COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 949), в Луганской – 146 случаев.