15 лет Фонду Рината Ахметова: Миллион спасенных жизней

В начале августа отметила годовщину создания одна из самых масштабных программ Фонда Рината Ахметова – Гуманитарный Штаб. В период даже самых тяжких событий помощь получали наиболее нуждающиеся жители Донбасса.

«Одновременно с эвакуацией людей из горячих точек на Донбасс пошли первые колонны с гуманитарной помощью от Рината Ахметова. Тысячи тонн продовольствия и медикаментов на сотнях машин беспрерывно доставляли в зону конфликта. Постоянно росла география доставки помощи. Одновременно с этим Фонд изучал и анализировал ситуацию и потребности мирных жителей. Получив эти данные, Ринат Ахметов поручил создать Гуманитарный Штаб. Все ресурсы – человеческие и материальные, были брошены на помощь Донбассу», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

За время работы Штаба были спасены жизни более миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения. Людям, живущим в зоне конфликта, доставлено свыше 12,5 млн наборов выживания. Для этого Фонд совместно с Киевским международным институтом социологии провел большое качественное исследование, в итоге был разработан научный подход предоставления помощи.

«Во всех населенных пунктах Донбасса были проведены соцопросы. На основе этих данных Фонд условно определил три группы, в зависимости от сложности ситуации. Понятно, что в первую очередь помощь доставлялась туда, где люди не могли без нее выжить. Они прятались в подвалах без света, воды и еды. И наши волонтеры, несмотря на обстрелы, пробивались к людям и доставляли самое необходимое», – поясняет Наталья Емченко.

Особую роль в работе Гуманитарного Штаба сыграли волонтеры, в том числе из Авдеевки. Здесь каждый житель знает, что такое боль и страдание.

«Было время, в Авдеевке не было воды и света, не работали магазины, а ближайшие находились в другом городе, на расстоянии нескольких десятков километров. Тогда на помощь авдеевцам пришел Гуманитарный Штаб Рината Ахметова. Помощь доставлялась даже в самые тяжелые для города времена», – вспоминает Борис Кармазин, директор по персоналу и социальным вопросам Авдеевского коксохима.

Помощь Рината Ахметова осталась в памяти жителей региона. Люди вспоминают, как выстраивались целые очереди за продуктовыми наборами. В том числе женщин с малышами – такие, как Наталья Андриенко из Авдеевки, мама троих детей. Последнего ребенка, сына Эльдара, она родила уже после начала вооруженного конфликта.

«Это была самая тяжелая беременность для меня. Потому что стресс постоянный был из-за стрельбы. Рождение малыша еще больше усугубило ситуацию, ведь новорожденные дети требуют особого ухода и питания. Тогда Фонд Рината Ахметова стал настоящим другом нашей семьи. Спасибо Ринату Леонидовичу за постоянную поддержку», – говорит Наталья.

Благодаря помощи Рината Ахметова засиял луч надежды для тех, кто выживает в «серой зоне» и на линии соприкосновения. Работа Фонда – это умение согреть людей своим теплом, своей любовью в самые страшные дни. Подарить уверенность в том, что никто не останется без помощи. Это уникальный опыт спасения в условиях вооруженного конфликта. Самым нуждающимся жителям региона выдано около 12,5 млн наборов выживания. Это более 134 тыс. тонн продуктов. Это более 6700 загруженных фур, колонна которых растянулась бы почти на 100 километров. Это миллион спасенных жизней благодаря силе помощи одного человека – Рината Ахметова.