Сводка из зоны ООС за 6 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил не зафиксирован ни один обстрел. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

6 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушен режим прекращения огня. Провокации из стрелкового оружия отмечены в районе Новолуганского, а из подствольного гранатомета – около поселка Шумы (Торецк).

Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за прошедшие сутки не открывали огонь по территории ДНР. Накануне киевские силовики в нарушение дополнительных мер контроля перемирия на Донбассе применили беспилотный летательный аппарат вблизи Горловки».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.