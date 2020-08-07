Выпила втихаря бутылку водки: На Донетчине мужчина убил сожительницу

В Мариуполе мужчина, который до смерти забил сожительницу за выпитую без него бутылку водки. Его осудили на 7 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины – причинении тяжких телесных повреждений, от которых наступила смерть.

«Суд установил, что 12 марта 2020 года между ранее неоднократно судимым мужчиной и его сожительницей возник конфликт из-за того, что женщина тайком выпила бутылку водки. В ходе ссоры злоумышленник нанес ей удары руками и ногами по всему телу и пошел отдыхать. Проснувшись на следующий день, преступник увидел, что сожительница умерла. Причиной смерти стали множественные переломы ребер, которые повлекли повреждение легких», – говорится в сообщении.

Мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к 7 годам лишения свободы.