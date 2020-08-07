Я был желанным гостем в Крыму: Лукашенко рассказал об отношениях с Кучмой и другими президентами Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко со всеми украинскими президентами поддерживал «добрые отношения». Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал Лукашенко.

У Лукашенко имеются украинские корни: его дед родом из Сумской области. «Я очень люблю Украину. Украину внешне – по территории, по природе – могу сравнить, и то с натяжкой, с Францией. Вот что-то похожее есть. Но Украина душевнее», – сказал президент Беларуси.

Со всеми украинскими президентами, отметил Лукашенко, у него были «добрые отношения», но «самые теплые отношения» – с Леонидом Кучмой. «Я всегда был желанным гостем у него в Крыму», – сказал он.

На вопрос, что он думает о судьбе беглого президента Виктора Януковича, президент Беларуси ответил: «Только сожаление».

Лукашенко сказал, что простил Януковичу все. Он рассказал о том, как Янукович пригласил его в Чернобыль на совещание, а затем отказался принимать Лукашенко в Украине из-за давления Запада. «Когда я сказал, что не нуждаюсь ни в каких разрешениях, чтобы прилететь к себе домой, в Украину, и приказал поставить самолет для взлета, он закрыл пролет для моего самолета. Я ему все простил. Мы после этого встречались, я его поддерживал во время Майдана», – сказал президент Беларуси.

Он также сообщил, что расписал Януковичу, «как все будет», но при этом что украинский президент сбежит – Лукашенко не знал.

«Я ему все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно когда у него сын погиб… Поэтому тоже не скажу, что у нас плохие отношения», – сообщил белорусский лидер.