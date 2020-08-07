+11: На Луганщине за минувшие сутки выявили рекордное количество случаев COVID-19 (Карта)

На Луганщине за минувшие сутки выявили рекордное количество случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки в Луганской области подтверждено рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью – 11.

Новые случаи зарегистрированы:

г. Северодонецк – 5 человек (3 человека, контактные с ранее заболевшими, 1 – больной пневмонией, 1 – проходил тестирование перед плановой госпитализацией;

г. Попасная – 2 человека (1 – больной пневмонией, 1 – лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из РФ);

Новоайдарский район – 1 человек (больной пневмонией);

г. Лисичанск – 1 человек (больной пневмонией);

Новопсковский район – 1 человек (лицо, находившееся в обсервации по возвращении из РФ);

г. Кременная – 1 человек (лицо с положительным тестом ИФА, после ПЦР-тестирования также получен положительный результат).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Выписаны 2 человека – в связи с выздоровлением.

Таким образом, по состоянию на 7 августа в Луганской области подтверждены 147 случаев коронавирусной болезни, из них:

выздоровели – 116 человек;

продолжает лечение – 30 человек (12 человек – в больницах, 18 – лечатся амбулаторно);

умер – 1 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 августа в Украине COVID-19 заболели 78 261 человек (43 055 пациентов – выздоровели, 1 852 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 949 случаев (выздоровели – 818 пациентов, летальных случаев – 13).

В «ДНР» – 1 914 заразившихся (выздоровел – 861 человек, летальных случаев – 111). В «ЛНР» (на 6 августа) – 621 заразившийся (выздоровели – 586 человек, летальных случаев – 15).