100 на 100: Ермак анонсировал новый обмен пленными

В ближайшие недели может состояться обмен пленными между украинской стороной и «Л-ДНР». Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Reuters.

Ермак сообщил, что украинская сторона уже передала ОБСЕ список для нового обмена пленными. Список включает около 100 человек. Примерное такое же количество людей хотят обменять представители «Л-ДНР». Также Ермак проинформировал, что обмен может состояться в течение ближайших недель.

«Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Думаю, в течение нескольких недель», – сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента также напомнил о недавнем разговоре Зеленского с Путиным и отметил, что президент Украины потребовал от президента РФ освободить пленных.

«Было договорено, что будет предоставлен список, он уже передан – это в основном крымские татары, незаконно удерживающиеся в Крыму. Мы ждем ответа», – сказал Ермак.

Он также сообщил, что практически удалось договориться о новых участках разведения сил на Донбассе.

«Сегодня мы очень близки к согласованию трех, может пяти новых участков», – сказал Ермак.