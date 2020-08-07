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В «ДНР» от COVID-19 лечатся 942 человека

07.08.20 11:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» не выявили ни одного случая коронавируса за сутки. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 6 августа, новые случаи заболевания COVID-19 не выявлены», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 11:00 7 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1914:

  • на лечении – 942 пациента,
  • выписан – 861 человек,
  • летальных случаев – 111.

«По состоянию на 7 августа коронавирусная инфекция выявлена у 85 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «республике».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 августа в Украине COVID-19 заболели 78 261 человек (43 055 пациентов – выздоровели, 1 852 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 949 случаев (выздоровели – 818 пациентов, летальных случаев – 13), Луганской области – 147 случаев (выздоровели – 116 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ЛНР» (на 6 августа) – 621 заразившийся (выздоровели – 586 человек, летальных случаев – 15).

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