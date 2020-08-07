На Сумщине отставной военный призывал НВФ к ведению активных боевых действий, – СБУ

Служба безопасности Украины на днях разоблачила в Сумах антиукраинского интернет-провокатора, который пытался обострить внутреннюю ситуацию в стране через социальные сети. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-центр СБУ.

«Им оказался бывший украинский военный, который после отставки пренебрег присягой и призывал к нарушению территориальной целостности Украины. Деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети. В частности, он публично призывал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушению режима тишины на линии разграничения», – говорится в сообщении.

По результатам обысков по месту жительства отставника правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, о подозрении в содействии террористической организации сообщено интернет-агитатору с Кировоградщины.

«Житель Александрийского района администрировал сообщества в соцсетях для сбора финансовой помощи боевикам», – рассказали в СБУ.

В ведомстве также отметили, что в течение июля СБУ прекратила деструктивную деятельность трех жителей Закарпатской, Тернопольской и Донецкой областей. За это время также осуждены двое выявленных Службой провокаторов из Одессы и Мариуполя.