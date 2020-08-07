Обмен пленными: Ермак надеется на согласование списков на ближайших заседаниях ТКГ

Украина надеется, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы (ТКГ) будет окончательно согласован список для взаимного освобождения лиц, незаконно удерживаемых на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса. Такое согласование возможно в течение нескольких недель. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время рабочей поездки главы государства на Донбасс, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Мы надеемся, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будут окончательно согласованы списки по обмену. Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах по обмену», – сказал Ермак.

Отдельно он отметил, что Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в аннексированном Крыму.

«Также этот список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен», – отметил Ермак.

Кроме того, руководитель Офиса президента напомнил, что Владимир Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого незаконно удерживают в Крыму, сына которого, к сожалению, нашли мертвым.