Лукашенко заявил, что приютил бы Януковича, если бы тот попросил

Президент Беларуси Александр Лукашенко приютил бы беглого украинского президента Виктора Януковича, если бы тот об этом попросил. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал Лукашенко.

«Вы совершили в свое время поступок, приютив бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. Скажите, а Януковича вы приютили бы?», – спросил журналист.

«Ну, во-первых, он этого не просил», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что если бы Янукович попросил, то «конечно, безусловно».

«Я считал и считаю, что тогда у вас произошел государственный переворот. Это было незаконно. Я не оцениваю сейчас: виноват – не виноват. Конечно, виноват Янукович. Без всяких вопросов… Допустил и политику какую проводил. Я не об этом сейчас», – заявил президент Беларуси.

Лукашенко сообщил, что на заседании глав стран-членов СНГ он первым предложил «дать оценку» украинской Революции Достоинства.

«Но так нельзя. Поэтому я считал и первым заявил, когда мы собрались: то ли СНГ у нас было – по-моему, СНГ… И я первым заявил о том, что – давайте дадим оценку», – добавил он.

Россия, по словам Лукашенко, в то время «подальше от этого держалась».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»