Настоящее сокровище: В прифронтовые города и поселки Донбасса были переданы книги (Видео)

На Донетчине 9 молодежных центров из Сартаны, Торецка, Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Бахмутского, Ясиноватского и Марьинского районов, а также 5 общественных организаций получили комплекты из более чем 40 книг в каждом от Центра защиты информационного пространства Украины. Об этом сегодня, 7 августа, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Губернатор напомнил, что на прошлой неделе центр передал Донецкой ОГА почти 3,5 тыс. книг по истории Украины, о выдающихся персонах и событиях русско-украинской войны. 6 августа треть из них была доставлена ​​в прифронтовые города и поселки Донбасса.

«Эти книги – это настоящее сокровище, которое рассказывает о выдающихся украинцах, величайших трагедиях и достижениях в нашей истории. Такие книги будут полезны людям. Они важны не только для любителей, но и для специалистов-краеведов, которые получат возможность узнать о новых фактах из истории Украины или посмотреть с нового ракурса на давно известные», – сообщил Кириленко.

Он добавил, что на Донетчине вскоре ожидают поступления новой партии книг – на украинском, русском, польском и английском языках.