В Мирнограде в больнице умерла пациентка, у которой подозревали коронавирус

В инфекционной больнице Мирнограда (Донецкая обл.) умерла пациентка из Краматорска с подозрением на COVID-19. Об этом сообщается в группе больницы в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на утро 7 августа в инфекционной больнице находятся два пациента с подтвержденным коронавирусом, еще у двоих – подозрение на COVID-19, они ожидают результатов ПЦР-тестирования. «Состояние пациентов стабильное», – сообщают в группе.

Кроме того, в мирноградской больнице сообщают об одном летальном случае – у женщины из Краматорска подозревали коронавирус, ее состояние было тяжелым.