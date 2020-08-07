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В Мирнограде в больнице умерла пациентка, у которой подозревали коронавирус

07.08.20 13:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В инфекционной больнице Мирнограда (Донецкая обл.) умерла пациентка из Краматорска с подозрением на COVID-19. Об этом сообщается в группе больницы в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на утро 7 августа в инфекционной больнице находятся два пациента с подтвержденным коронавирусом, еще у двоих – подозрение на COVID-19, они ожидают результатов ПЦР-тестирования. «Состояние пациентов стабильное», – сообщают в группе.

Кроме того, в мирноградской больнице сообщают об одном летальном случае – у женщины из Краматорска подозревали коронавирус, ее состояние было тяжелым.

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