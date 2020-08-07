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Более тысячи ДНК-профилей неопознанных погибших – из зоны АТО/ООС

07.08.20 13:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Центральной базе учета генетических признаков человека в Украине содержится 1002 ДНК-профиля неопознанных погибших из зоны проведения АТО/ООС. Об этом в ответ на запрос «УНН» сообщили в Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины.

«По состоянию на 24 июля 2020 года ЦОГОЛ насчитывает 2249 ДНК-профилей неопознанных трупов, из них 1002 ДНК-профили неопознанных трупов, обнаруженных в зоне проведения АТО/ООС», – говорится в ответе на запрос.

По базе установлено 596 совпадений вероятного родства неопознанных тел и родственников пропавших без вести лиц в зоне проведения АТО/ООС. Дальнейшая работа по идентификации неопознанных трупов проводится органами досудебного расследования.

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