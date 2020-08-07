Налог на экологию: Куда на самом деле делись деньги за загрязнение окружающей среды (Видео)

4 млрд грн за испорченную экологию. Столько чистых денег – эконалога – оплатили заводы за то, что загрязняют окружающую среду. Это только за прошлый год. А стало ли легче дышать? И стала ли чище вода? Нет. Потому что с этих денег на окружающую среду пошли, в лучшем случае, лишь 0,5 млрд грн, посчитали экологи. Об этом сообщает телеканал «Украина».

«Ту воду нельзя вообще пить!», – так жительница Киева Ирина Федорова говорит о том, что у нее течет из-под крана. Чтобы пить воду, несколько раз ее очищает. Сначала – фильтрами, потом еще и народными методами. Только тогда вода становится кристально чистой.

«Активированный уголь покупаю, не белый. А черный. И я залаживаю, у меня марлечка и я себе молоточком – раз-раз-раз – подробила. И беру эту воду в трехлитровые банки и на дно туда. Потом процеживаю. Она такая, что нальешь в стакан и не видно, есть ли вода в стакане или нет», – рассказывает Ирина.

В водоканале говорят: не виноваты. Вода к ним приходит слишком грязной. И для того, чтобы ее отфильтровать, коммунальщики добавляют больше химии. А нужно новое оборудование.

«В связи с ухудшением качества той воды, которая подается на наши очистные сооружения, нам надо говорить о начале сегодняшних процессов модернизации наших технологий», – говорит председатель правления, генеральный директор ПрАО «АК "Киевводоканал"» Дмитрий Новицкий.

Чистая вода, говорят специалисты, в Украине только на Закарпатье и Прикарпатье – горный регион и заводов нет.

«В районе Ивано-Франковской области, ниже города Калуш качество воды значительно ухудшается. Речка Сивка, которая находится под серьезной нагрузкой от промышленного предприятия. Больше всего предприятий, которые сбрасывают сточные воды в реку Днепр – это расположенные в городе Днепр, от этих сбросов больше всего страдают те территории, которые расположены ниже по течению», – говорит директор департамента водного менеджмента Госводагентства Ольга Лысюк.

Предприятия, которые загрязняют окружающую среду и в частности воду, платят специальный налог. В прошлом году – более 4 млрд грн. Вот только идут деньги не на экологические проекты.

«В лучшем случае высаживают деревья и заменяется оснащение водоканалов. В худшем случае идут выплаты на социальные выплаты. Это не плохо, на это также должны быть средства. Но если мы говорим, что это плата за негативное воздействие на окружающую среду, и все мы страдаем, то очевидно, что нужно что-то с этим делать», – говорит президент профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Решать проблему уже начали депутаты. Зарегистрировали 2 законопроекта. Говорят, эконалог должен идти только на экологию.

Первый законопроект. Предложение – в госбюджете будет отдельный фонд, куда предприятия будут платить эконалог. Тогда можно будет легко проследить, куда эти деньги идут дальше и что экологического сделали за последний год. Так же работает и дорожный фонд. Благодаря ему в 2020 году наша страна строит новые дороги по всей Украине.

Иной законопроект и другое предложение: деньги предприятиям с налога будут возвращать, если они сами будут становиться более экологичными.

«Предприятия должны подготовить проект, проект системы очистки утвердить в соответствующих органах, за свои средства построить эту систему и получить 70% скидку со своих налогов, взаиморасчетом перекрыть расходную часть», – рассказывает народный депутат, фракция партии «Слуга народа» Дмитрий Соломчук.

Похожий налог есть в разных странах.

«Это дает возможность предприятиям знать, что, если они потратят эти средства на экологические мероприятия, во-первых, сделают лучше региону присутствия. Во-вторых, эти деньги будут потрачены эффективно. В выигрыше остаются все», – говорит президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Оба законопроекта народные избранники будут изучать уже осенью, после каникул.