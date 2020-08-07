После этого мы не общались: Что рассказал президент Беларуси о Порошенко

У президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Украины Петра Порошенко были очень теплые отношения. Какие они сейчас, Лукашенко рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Гордон отметил, что у Лукашенко и Порошенко были очень теплые отношения. И во время последних президентских выборов в Украине президент Беларуси выразил уверенность, что снова победит Порошенко. «Общаетесь ли вы с ним сейчас? Какие у вас отношения?», – спросил журналист.

«Нет, мы с ним после этого не общались, отношений у нас не было никаких. И не думаю, что Петр, когда говорил "дорогой Александр Григорьевич", он так и думал… Петр Алексеевич – настоящий дипломат. Если надо сказать так – скажет так. Если надо через полдня сказать наоборот – он скажет наоборот», – считает Александр Лукашенко.

При этом с утверждением, что это двуличность, он не согласен. «Это, к сожалению, суть нынешней дипломатии. Знаете, и так, и сяк, без искренности и прочее… И Петр – он, конечно, вот классика в этом отношении. Он – классика», – сказал президент Беларуси.

Лукашенко считает, что именно это – его слабое место. «Нельзя быть в политике оголенным. Нельзя быть прямолинейным. Нельзя в политике говорить… всегда говорить. В политике очень важно уметь молчать. Я не всегда следую этим принципам», – поделился белорусский лидер.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что у Петра Порошенко была возможность договориться об окончании войны на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»