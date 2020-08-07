Президент Зеленский побывал в прифронтовой Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область посетил прифронтовую Авдеевку. Об этом сегодня, 7 августа, сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов в своем Telegram-канале.

«Президент объезжает передовую, общается с военными. Его интересует, как соблюдается перемирие. Поддерживает боевой дух военных, вчера награждал отличившихся. Ночевал на передовой. А сегодня мы принимали его в нашей общественной организации "Авдеевка. Платформа совместных действий"», – написал Магомедов.

Он отметил, что «стремление Зеленского добиться мира заслуживает уважения».

«К слову, согласно отчету миссии ОБСЕ в Донецкой и Луганской областях впервые с 2015 года не зарегистрировано нарушений режима прекращения огня», – добавил нардеп.

Напомним, 6 августа президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Во время пребывания в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС. Президент заявил, что украинская сторона делает все возможное для соблюдения режима тишины на Донбассе и сохранения жизней наших военнослужащих. Также он пообещал, что проект модернизации системы водоснабжения Донетчины, рассчитанный на три года, будет реализован в запланированные сроки.