Приютил сторонника НВФ и хранил дома гранаты: Жителю Луганщины грозит до 7 лет тюрьмы

Жителю Луганщины, который приютил участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) и пытался заработать на продаже средств гранат, грозит до 7 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве сообщили, что 16 мая оперативные сотрудники Луганского пограничного отряда вместе с полицейскими провели обыск квартиры жителя расположенного у линии разграничения пгт Камышеваха. В доме мужчины обнаружили 3 гранаты РГД-5, Ф-1 вместе с запалами УЗРГМ и два корпуса РПГ-22.

«"Подарки" ему оставили в 2014 году соратники НВФ, которых он приютил у себя дома», – отметили в пресс-службе.

На днях, в рамках уголовного производства, мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Теперь ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.