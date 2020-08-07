«Надо с людьми есть, жить, иногда – выпить»: Зеленский рассказал об общении с военными на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский проехал более 100 км вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом он сообщил во время брифинга сегодня, 7 августа, в Марьинке (Донецкая обл.), передает корреспондент «Донецких новостей».

«В течение этих двух дней проехали более 100 км вдоль контактной линии. Ели с ребятами, ночевали. Хочу пообщаться, понять, как все контролируемо. Я благодарен военным за их моральный дух, и, действительно, сохраняется режим тишины. С нашей стороны все под контролем. Никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная, мощная армия», – подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что ночевал в доме недалеко от расположения бойцов, общался, ел и пил с ними, чтобы понять их настроение, ситуацию. Отметил хорошее питание на передовой.

«Кормят наших очень мощно. Я даже удивлен, что военные в хорошей форме, я не мог съесть весь объем пищи. Это очень много: как говорится, "первое, второе и компот". Все было: и печенье, и вафли. А кто не наестся, так может ночью, в 10-11, как говорят ребята, еще и "бутрик" съесть», – поделился впечатлениями президент.

По его словам, сегодня визит продолжится еще до вечера, а ночью будут возвращаться в Киев.

«Я хочу еще приехать – думаю, еще за два раза я объеду все важные, приоритетные объекты. За два раза, думаю, объеду все 410 километров нашей контактной линии», – добавил Зеленский.

Он рассказал, что военные были удивлены его приездом. «Они говорят: раньше так не приезжали, не ночевали. Мы второй раз приезжаем. Первый раз тоже провели два дня в Золотом, ночевали там... Чтобы понять все, что происходит, надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими, надо с людьми есть, жить, скажу откровенно – иногда выпить, чтобы совсем было все откровенно. Я, в принципе, так и делаю. Ну, и можно переночевать», – заключил президент.

Напомним, 6 августа президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Во время пребывания в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС. Президент заявил, что украинская сторона делает все возможное для соблюдения режима тишины на Донбассе и сохранения жизней наших военнослужащих. Также он пообещал, что проект модернизации системы водоснабжения Донетчины, рассчитанный на три года, будет реализован в запланированные сроки. 7 августа в рамках рабочей поездки Владимир Зеленский посетил прифронтовую Авдеевку.