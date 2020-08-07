Полузащитник «Шахтера» проведет следующий сезон в «Мариуполе»

Полузащитник ФК «Шахтер» Артем Бондаренко проведет следующий сезон в составе «Мариуполя» – клуб арендовал футболиста на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Артем Бондаренко пришел в Академию «Шахтера» в 2016 году. В сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром первенства U19, оформив 20 мячей. Действует на позиции атакующего или центрального полузащитника. В двух сезонах Юношеской лиги УЕФА забил 4 гола («Хоффенхайму», «Манчестер Сити», загребскому «Динамо» и «Аталанте»).

Зимой 2020 года Луиш Каштру взял 19-летнего полузащитника на сборы главной команды, где Бондаренко хорошо себя зарекомендовал. С того момента Артем работал с основой, принял участие в 5 матчах Премьер-лиги и впервые в карьере стал чемпионом Украины.