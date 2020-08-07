Он попал, как кур во щи: Лукашенко о Зеленском

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону поделился мнением о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском.

«Какое впечатление на вас производит Владимир Зеленский?», – спросил журналист.

«Володя – хороший… Вы знаете, мне его жаль. Он попал, как кур во щи. Во-первых, ну, не мне вам объяснять ситуацию, какая в Украине и что ему досталось. Он, конечно же, неглупый человек, хоть и из другой сферы. Но все же мы откуда-то когда-то приходили и научиться чему-то можно. Но при этом скажу вам странную вещь, может быть, для вас. Поверьте мне, как опытному президенту: президентами не становятся. Президентами рождаются», – сказал Лукашенко.

«Если у тебя от природы… нет президентского этого или стержня, или чего-то, я не знаю чего. Если этого нет, закваски этой, – ты не будешь президентом. Да, ты будешь в телевизоре. Дмитрий Гордон у тебя интервью возьмет. Если попросишь его хорошо, он тебя где-то там подмарафетит, подштрихует, подрисует, покажет тебя как-то. Настоящий президент должен чувствовать свой народ, а народ его должен чувствовать. Понимаешь? Народ должен в тебя влезть и посмотреть. Вот вроде говоришь элементарные вещи, и народ понимает тебя. Вот у тебя должна быть эта связь с народом. Это главное для президента», – пояснил президент Беларуси.

Лукашенко считает, что «это от природы должно быть». Зеленского он называет человеком «приземленным». «Но он никогда с этим не сталкивался, и поэтому… А надо действия совершать и результат давать в Украине – сейчас. А этого результата нет и быть не может – быстрого. И вы начинаете оценивать: "А, нет, он…"», – сказал белорусский лидер.

По его мнению, результата и не будет, потому что «у него не хватит времени». «Если бы была спокойная ситуация и можно было бы развиваться, и у него был бы фундамент, база, на который вот он встал и продолжал строить дом украинский этот, – другое дело. А у него ничего нет и времени нет», – сообщил Лукашенко.

Президент Беларуси считает, что Владимир Зеленский способен «встать, сказать "до свиданья" и уйти раньше времени», хотя делать этого не будет. Но может.

В личном общении с Александром Лукашенко Владимир Зеленский рассказывал забавные истории. «Даже не хочу это вспоминать, вот просто в целом для себя отметил. Он не специально там, смешил, а вот он сам такой в общении. Вот сидим мы с ним в ресторане, он пригласил. Обедаем. Люди его сидят, шутят, улыбаюсь. Он сам по своему складу, он не такой, как я. Я этого не могу. Он такое ляпнет, ну, в хорошем смысле слова…Ну, просто умрешь от смеха», – сказал глава Беларуси.

«Вот он рожден таким: раскованным, улыбчивым, компанейским мужиком. Вот его особенность: он людей притягивает. Он компанейский такой. И у него для этого все от природы есть. Вот это его особенность», – отметил белорусский лидер.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»