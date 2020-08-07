Леонид Кравчук назвал условие, при котором поедет на неподконтрольный Донбасс

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук готов лично посетить неподконтрольные украинской власти районы при условии прекращения огня, передает «Обозреватель».

«Если прекратится огонь, тогда возможность поездки на территорию, чтобы послушать, как думают люди, будет», – заверил он.

В этой связи первый президент подчеркнул, что документ о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе, подписанный на заседании ТКГ, должен выполняться.

Кравчук рассказал, что намерен поговорить с местными жителями. Он убежден в том, что их мнение отличается от позиции, которую высказывают «главы» незаконных вооруженных формирований.

«Надо послушать людей, потому что делается все для людей. Насколько мне известно, люди не хотят войны, не хотят смертей, они не хотят умирать. Они хотят жить нормально, жить, как живут люди в цивилизованных демократических странах мира», – заявил Кравчук.