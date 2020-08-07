Энергодар получил современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

6 августа Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передали врачам специализированной медико-санитарной части Энергодара (Запорожская обл.) 3 суперсовременных аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Больницы небольших населенных пунктов особенно остро нуждаются в высококлассном медицинском оборудовании. Поэтому значительная часть из 200 аппаратов ИВЛ, закупленных Фондом Рината Ахметова для государственных больниц, передаются именно в такие медучреждения. Медико-санитарная часть Энегодара получила сразу три аппарата искусственной вентиляции легких. Всего в Запорожскую область будет передано 19 аппаратов ИВЛ», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Первый заместитель городского головы Энергодара Игорь Курдя поблагодарил Фонд Рината Ахметова за поддержку и отметил, что у каждого города своя история борьбы с коронавирусом: «Есть эта история и у Энергодара. К сожалению, у нас сегодня 14 заболевших; и новая волна, вторая-третья – медики скажут точнее – накатывается. Помощь друга нужна тогда, когда она нужна. В апреле нам были очень нужны тесты – и Фонд помог нам с приобретением тестов. Сегодня не менее актуальным является поставка в нашу медико-санитарную часть трех современных аппаратов ИВЛ. Мы благодарны Фонду Рината Ахметова и предприятиям Запорожской ТЭС за помощь, которую они нам оказывают».

Генеральный директор ДТЭК «Запорожская ТЭС» Сергей Шовгеля рассказал о социальной ответственности бизнесов группы SCM и напомнил, что помощь Рината Ахметова в борьбе с коронавирусом начала поступать еще до начала пандемии: «Энергодар – город энергетиков, где работает Запорожская ТЭС. Здесь живут наши сотрудники и их семьи. И нам важно оказывать поддержку городу, особенно в это сложное время. Ранее Фонд Рината Ахметова передал Запорожской области 34 тысячи экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Теперь регион начинает получать оборудование, которое спасает жизни – суперсовременные аппараты ИВЛ. Они автоматизированные и в значительной мере исключают человеческий фактор. Не требуют сложной наладки. Могут быть использованы сразу, что очень важно в условиях эпидемии».

Сергей Шовгеля также вручил медикам, работающим в отделении интенсивной терапии, медицинскую спецодежду, пошитую Фондом Рината Ахметова по спецзаказу индивидуально для каждого врача.

Директор департамента здравоохранения Запорожской области Виктория Клименко отметила, что Запорожская ТЭС и Фонд Рината Ахметова первыми протянули руку помощи медикам Энергодара, когда в стране появился коронавирус, передав местным врачам средства индивидуальной защиты, которые невозможно было приобрести из-за коронавируса. Теперь им вручили аппараты ИВЛ.

«Энергодар – город-спутник, закрытый город. Пациентов с ковидом мы увозим в Днепрорудное, но первые сутки они находятся здесь, и эти аппараты ИВЛ очень им понадобятся. Большое спасибо», – сказала Виктория Клименко.

Также были вручены сертификаты участникам онлайн-обучения, организованного Фондом совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины.

«Благодарю Фонд Рината Ахметова за возможность пройти онлайн-курсы по коронавирусу. И отдельно благодарю за аппараты ИВЛ, которые будут на первой линии борьбы за здоровье и жизнь пациентов», – сказал врач-анестезиолог Юрий Злоедов, один из участников вебинара.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.