Ушло 7 месяцев: Блогер рассказал, как его супруга оформляла пенсию в «ДНР»

В «ДНР» на оформление пенсии супруги блогера, активного сторонника «республики» Романа Манекина ушло 7 месяцев. Основная препона – женщина прописана на подконтрольной Украине территории. Об этом в соцсети рассказал сам Манекин, который характеризует себя как «убежденный ДНР-овец, в базах данных СБУ с 2000 года».

Супруга Манекина достигла пенсионного возраста в январе 2020 года и подала заявление на оформление пенсии. Женщина имеет прописку на подконтрольной Украине территории. Но, как истинная сторонница «республики», оформила «паспорт ДНР», в котором была указана под девичьей фамилией. По «паспорту ДНР» она и подавалась на оформление пенсии.

«Три месяца они гоняли жену по всяким конторам за разными справками. Я не вмешивался. Не вмешивался и тогда, когда, по существу, принудили к поездке в Украину за очередной бумажкой. Еще три месяца чиновники "изучали" "дело". В том числе, и обратились в миграционную службу Ворошиловского района с просьбой подтвердить законность приобретения паспорта ДНР (у них вызвало сомнение свидетельство о браке, выданное Донецким городским ЗАГСом, в котором супруга числилась по фамилии первого мужа)», – описывает Манекин.

Когда его супруга обратились в «миграционку» Ворошиловского района, у нее отобрали «паспорт ДНР». «И потребовали вступить в гражданство заново, угрожая в случае неподчинения, депортировать на Украину. И это угроза была реальной: юридически обоснованной», – отмечает «республиканец».

Параллельно «пенсионный фонд ДНР» отказал женщине в назначении пенсии. «Поскольку, по мнению чиновников фонда, согласованному с миграционной службой, ее паспорт ДНР являлся недействительным. А поскольку [в ДНР]… обращаться за пенсией можно исключительно 3 месяца после наступления пенсионного возраста, жена теряла пенсию, как минимум, за год», – возмущается Манекин.

Супруга обратилась в «прокуратуру ДНР» и в «миграционную службу ДНР». В итоге, женщине вернули «паспорт ДНР» и выдали бумагу о том, что он – действителен.

Получив решение «пенсионного фонда» об отказе в назначении пенсии, она направила все документы руководителю «ведомства» Галине Сагайдаковой.

«И госп. Сагайдакова Г.А. лично 3 раза отказывалась выносить решение об отмене незаконного постановления. (У нас на руках – три письма за ее подписью). Отказывалась! Несмотря на все предоставленные ей документы, как из ЗАГСа (минюста ДНР), так и миграционной службы. Отказывалась упрямо. (Вся история длилась семь месяцев)», – утверждает Манекин.

Супруга снова обратилась в «прокуратуру». «Мы просили проверить не только наше, но и все отказные дела, числящиеся по ведомству Г.А. Сагайдаковой», – уточнил сторонник «ДНР».

Также женщина подала иск в «суд».

«Вскоре жене выдали пенсионное удостоверение, признали все справки, предоставленные ею в обоснование наличия трудового стажа (изначально примерно половину пытались отклонить под надуманными предлогами) и через несколько дней выдали всю пенсию, начиная с момента наступления пенсионного возраста. То есть, как положено по закону. (Вначале вели разговор о выдаче пенсии с момента последнего заявления)», – пишет Манекин.

Он отмечает, что параллельно вел «интернет-атаку» в соцсетях. «Когда я инициировал интернет-атаку в социальных сетях, я даже не подозревал, какой глубины проблему затрагиваю, сколько в Донецке людей, пострадавших от действий или бездействия, от хамского, пренебрежительного отношения мадам Сагайдаковой Г.А. и ее коллег», – продолжает «республиканец».

«Сегодня мне совершенно ясно: в пенсионном фонде ДНР работают враги республики, люди, которые реально издеваются над своими земляками – стариками и инвалидами, издеваются в условиях войны. П пенсионном фонде ДНР ждут Украину!», – заключает Манекин.

Напомним, что в «ДНР» выплата пенсии прекращается, если человек не получил ее в течение двух месяцев. Для возобновления выплат нужно подавать новое заявление. При этом, как разъяснили в «пенсионном фонде ДНР», человеку не выплачиваются неполученные суммы пенсии за все время, в течение которого выплата была приостановлена. То есть, если человек не смог получить по каким-либо причинам пенсию в течение полугода, то он теряет все выплаты за этот период плюс месяц, в течение которого будет рассматриваться его заявление на возобновление пенсии.