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«Отдаленный лай собак»: Фильм о мальчике из Донбасса номинирован на телепремию Emmy

07.08.20 15:12

Документальный фильм The Distant Barking of Dogs ( «Отдаленный лай собак») о мальчике, который живет в прифронтовой зоне Донбасса, номинирован на престижную американскую телевизионную премию Emmy. Об этом сообщил ассистент съемочной группы фильма Азад Сафаров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что фильм датского режиссера Саймона Леренга Уилмонта попал в категорию «Выдающийся документальный фильм о современных событиях» (Outstanding Current Affairs Documentary).

«У меня грандиозная новость! Фильм об Украине номинирован на самую престижную в мире награду Emmy! Тот самый наш фильм "Отдаленный лай собак", о 10-летнем мальчике из Донбасса, который живет у линии фронта», – написал Сафаров.

По его словам, всего в этом году номинантов выбирали из 2000 работ. «Рядом с нами снова медиадинозавры – HBO, PBS, CNN, Netflix и т.д.», – добавил Сафаров.

Победителей объявят 20 и 21 сентября в США.

Напомним, в июне 2020 года документальный кинофильм «Отдаленный лай собак» о 10-летнем мальчике из Донецкой области получил престижную награду – премию Джорджа Фостера Пибоди. Фильм снимался в селе Гнутово под Мариуполем в 2015-2017 годах. Этот населенный пункт находится под контролем Украины, однако он нередко попадает под обстрелы, так как неподалеку проходит линия фронта. В центре сюжета – 10-летний мальчик Олег, который живет в Гнутово вместе с бабушкой. Его семья не захотела покидать родной дом и почувствовала на себе весь ужас войны.

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