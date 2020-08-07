Чтобы избежать мер, связанных с COVID-19: На Луганщине двое перевозчиков пытались дать взятку пограничнику

На Луганщине двое пассажироперевозчиков – жителей Донетчины – пытались дать взятку пограничнику, чтобы избежать мер, связанных с предотвращением COVID-19. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что правоохранителями «задокументирован факт предоставления должностному лицу пограничного отряда неправомерной выгоды за решение вопроса об упрощении процедуры прохождения межгосударственного пункта пропуска и избежания установленных постановлением Кабинета министров Украины мер для предотвращения распространения COVID-19 (ч. 3 ст. 369 УК Украины)».

По данным следствия, двое жителей Донецкой области организовали перевозки жителей временно неподконтрольных украинским властям районов Донбасса, которые должны были вернуться на подконтрольную территорию.

«Пассажироперевозчики предложили инспектору Луганского пограничного отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса систематическое предоставление неправомерной выгоды за содействие в регулярной перевозке пассажиров с территории РФ в Украину. За эти средства пограничник должен был упростить процедуру прохождения межгосударственного пункта пропуска "Меловое" и избежать установки мобильного приложения "Дій вдома" с целью уклонения от обязательной самоизоляции на время карантина. Согласно коррупционной схеме, за каждого пассажира перевозчики предлагали 200-350 грн», – рассказали в прокуратуре.

Сегодня, 7 августа, в рамках проведения контроля за совершением преступления водитель автомобиля, который перевозил через госграницу Украины 8 пассажиров, предоставил пограничнику неправомерную выгоду в размере 1,8 тыс. грн.

В настоящее время водителю сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Принимаются меры по установлению местонахождения его сообщника.