Прекращение огня на Донбассе: Наблюдатели ОБСЕ впервые не зафиксировали ни одного обстрела

За минувшие сутки специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ впервые не зафиксировала нарушений режима прекращения огня ни в Донецкой, ни в Луганской областях. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 6 августа.

«Впервые с того времени, как Миссия начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано нарушений режима прекращения огня», – говорится в отчете.

В течение предыдущего дня было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 2 таких нарушения в Луганской области.

«После того, как на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 251 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 45 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса, 3 осветительные ракеты, а также 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия)», – уточняется в отчете СММ ОБСЕ.