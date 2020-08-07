Первый день без обстрелов: Военный эксперт рассказал, в чем подвох перемирия в зоне ООС

За последние сутки на Донбассе не произошло ни одного обстрела, это самый удачный день перемирия, которое началось с 27 июля. Ситуацию прокомментировал военный эксперт Олег Жданов в эфире канала «Украина 24».

«Россия в том числе устала от ведения войны, очень многое на нее навалилось. Это первое. Второе – мы выполнили все требования, которые возможно было выполнить, в плане обеспечения режима тишины. Раньше мы такого не делали. Мы отвели вообще всю технику от нулевой линии, забрали все вооружение, включая минометы 82 калибра, которые не запрещались Минскими договоренностями, и назначили наблюдателей, которые смотрят, чтобы наши бойцы не открывали огонь в ответ. Мы вообще не открываем огонь ни из чего – ни из стрелкового оружия, ни из минометов и пулеметов», – сказал он.

Жданов также рассказал, что ОБСЕ играет на руку России.

«Я напомню, что российская сторона не признает себя стороной конфликта. Получается, с кем мы договорились, сами с собой? Наблюдатели ОБСЕ насчитали за это время несколько сотен выстрелов и нарушений режима огня с российской стороны. Тут можно два фактора отметить. Первый – оккупационные войска не прекратили огонь, у них снизилась интенсивность и мощность огня. С другой стороны, это ярко показывает, как ОБСЕ работает на Российскую Федерацию. Когда мы в 16-17 году просто-таки кричали, что ОБСЕ не видит обстрелов с той стороны, то сейчас ОБСЕ подчеркивает, что режима тишины нет и огонь ведется. А это выгодно Российской Федерации, ей выгодно сохранять конфликт низкой интенсивности», – сказал он.