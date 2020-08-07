Цена вопроса была высока: Лукашенко рассказал, как его уговаривали признать Южную Осетию

Владимир Путин не предлагал Александру Лукашенко 2 млрд долларов за то, чтобы Беларусь признала Южную Осетию*. «Ни о каких деньгах никогда не шла речь. Цена вопроса была гораздо выше», – сказал президент Беларуси в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Он отметил, что у него «никогда не было проблем с поддержкой Осетии, Абхазии и т.д.». «Несмотря на то, что я преданный сторонник целостности любого государства. И Грузии в том числе», – отметил Лукашенко.

Первоначально он особо не задумывался о признании / не признании Южной Осетии. При этом все остальные постсоветские государства ориентировались именно на Беларусь, т.к. если бы она признала «республику», то и им бы пришлось реагировать. «Ни жарко, ни холодно Южной Осетии не будет от этого признания. Но не хороший факт – оторвали кусок от Грузии. Хотя там того населения всего 30 тысяч. Но сам факт неприятный после Абхазии… Но я не придавал этому особого значения: надо признать союзников – можем поддержать», – отметил Лукашенко.

Переломным стал визит в Беларусь генсекретаря НАТО Хавьера Солана. «Мы сели с ним в кабинете, и он мне напрямую говорит: у нас есть к вам просьба – мы бы не хотели, чтобы вы признавали Южную Осетию. Он сказал: сложилась такая ситуация, что если вы признаете, то наступит этот "парад" признаний, за вами должны пойти другие. Я ему искренне сказал, что мы особо не заморачиваемся на эту тему. С Россией мы обсуждали этот вопрос, но Россия на нас не наседала – признайте, признайте – этого не было», – вспоминает глава Беларуси.

В тот период Беларусь находилась под санкциями. И, по словам Лукашенко, Солана в качестве своих аргументов начал перечислять еще большие ужесточения, которые ждут страну в случае признания Южной Осетии. «Он мне не обещал, что снимут существующие санкции. Он мне просто перечислил – что случится дополнительно», – сказал белорусский лидер.

Через несколько дней Лукашенко встретился с тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым. «И он поднял вопрос о признании Южной Осетии. Мол, мы союзники и так далее. А я ему говорю: Дим, я сейчас подписываю указ о признании Южной Осетии, но вы в свою очередь подписываете указ и гарантируется мне "первое", "второе", "третье", "десятое" (с учетом новых санкций против нас). А он мне ответил: вы ж понимаете, что здесь перечислены, в основном, экономические вопросы, а экономическими вопросами у нас занимается Путин, правительство, это не мои вопросы. Я ему: погодите, Дмитрий Анатольевич, вы президент России или вы кто? Я – президент, вы – президент. Вы поставили передо мной серьезный вопрос. Я готов его решать, а вы – нет. Тогда зачем вы мне его ставите? Тогда мне переговоры нужно вести с Путиным, получается... И мы не договорились… Потому что кому вообще это было нужно – признаю я или нет? Через сутки об этом бы все уже забыли. А санкций мы бы получили еще больше. Вот такое отношение союзника к тебе», – детализировал Лукашенко.

*«Республика» Южная Осетия – частично признанное государство, с 1991 года – временно неподконтрольная Грузии территория. Независимость РЮО признана 4-мя государствами-членами ООН и 5-ю непризнанными и частично признанными государствами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»