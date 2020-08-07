В «ЛНР» выдали полмиллиона «паспортов республики». Об этом сегодня, 7 августа, сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник, сообщают местные интернет-ресурсы.

Полумиллионный «документ» пенсионеру-шахтеру из Стаханова (после переименования – Кадиевка) вручил «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет.

Как сообщается, пенсионер Юрий Гуцол вместе с юбилейным «паспортом» получил и плазменный телевизор.

Напомним, прокуратура Луганской области заочно сообщила о подозрении начальнику «управления миграционной службы МВД ЛНР» и его заместителю по факту принудительной «паспортизации» граждан Украины, проживающих на неподконтрольной Украине территории. Начальником «управления миграционной службы ЛНР» является Андрей Голодок, а его заместителем – Руслан Найда. В прокуратуре отметили, что принудительный характер «паспортизации» нарушает законы и обычаи войны, определенные положениями статей 3, 8, 52 Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола от 8 июня 1977 (Протокол I).