Не все там было «по великому»: Лукашенко сравнил захват Крыма с высадкой наемников ЧВК «Вагнера»

Президента Беларуси Александра Лукашенко не удивила аннексия Россией украинского Крыма.

«Я мог это себе представить. Потому что у вас (у Украины, – ред.) не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли», – сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

При этом он уверен, что аналогичное не может произойти с Беларусью. «Никогда. И даже сейчас, несмотря на эти острые взаимоотношения (с Россией, – ред.). Никогда. Потому что я знал детали. Не все там (в захвате Крыма, – ред.) все так было "по великому", как вы сегодня это представляете: ах, спланировали, захватили и прочее. Вы просто безалаберно, бестолково относились к территориям, и к Крыму в том числе», – акцентировал Лукашенко.

Он отметил, что неоднократно ставил себя на место руководителей Украины: «Слушайте, если бы у меня клочок земли бы попробовали отнять, там бы полегли уже тысячи человек. Крым, жемчужина! А вы не воевали! Я бы воевал. Вы что, это же твоя земля, это твои люди! Как ты мог не воевать?!».

Лукашенко констатировал, что «Крым могло сдать только руководство страны, а все остальное – это детали». (С 23 февраля по 7 июня 2014 года и.о. президента Украины был Александр Турчинов).

«Ты руководитель страны, ты знал, что происходит вокруг. А это происходило не первый день. Ты должен был привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности. Как нечем было оборонять Крым? Что, пистолетов, автоматов не было? Что, артиллерии не было в Крыму», – продолжил он.

Лукашенко прокомментировал фразу и.о. президента Украины Александра Турчинова, что тогда бы «пришлось стрелять в русских»: «Откуда ты знаешь, то там были русские? Это люди, которые пришли захватить твою территорию. Стрелять – это последнее дело. Он же до стрельбы ничего не сделал. Он должен был их задерживать. Вручную, врукопашную, с лопатами, с ножами, с палками… А когда невозможно, тогда бери оружие и стреляй… И если Запад говорил – не стреляй. А ты кто? Наемник Запада или руководитель своей страны? Ты страну свою должен был защитить, у тебя своя голова на плечах».

«Ерунда – "нужно было бы стрелять в русских". Если бы вы заняли тогда жесткую позицию, то никакой бы стрельбы бы не было. Во-первых, для того, чтобы стрелять в русских, нужно сначала, чтобы они в тебя начали стрелять. Никогда бы русские не начали в Крыму стрелять. А эти "зеленые человечки" (как вы их называли, и Путин их потом признал) – они высадились, и пошли, пошли к перешейку, через Симферополь и прочее. Под ваши "аплодисменты": они окружили несколько ваших баз, а вы даже не повылазили – как сидели там, так и спали. Разве так защищают свою землю?», – продолжил Лукашенко.

Он привел для примера нынешнюю ситуацию в Беларуси, когда задержали 33 наемников российской частной компании «Вагнер». «Накануне мы же получали информацию. Там задержали одного, там задержали, там, там… Мы видели, с кем они связаны. Мы контролировали их полностью: знаем, с кем они созванивались, откуда получали команды из России, кто давал эти команды. Мы понимали, что тут "жаренным пахнет"», – сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что изначально ситуацию с «вагнеровцами» они рассматривали в контексте международных отношений, «что нам спокойно жить не дадут». И как глава государства, он понимает обеспокоенность России. «Россия боится нас потерять. Но это для них естественно: Украины нет, не дай бог еще Беларуси не будет. И я бы тоже переживал на месте российского руководства – Украины нет, Прибалтики нет, и еще Беларуси не было бы. Но это одно. Но зачем же вы нас душите? Мы же нормальные ваши люди, фактически один народ. Но кому-то это надо, еще и Путину в уши вложили», – пояснил он.

При этом, как только начинались эти посылы, Лукашенко посетил все войска спецназначения, проработал доукомплектование войск в масштабах военного времени. «Я посмотрел – готовы ли наши спецподразделения. Полностью. А это же еще не артиллерия, не танки, не самолеты, не пехота», – сказал он.

Но если кто-то нападет на Беларусь, «я никогда не начну стрелять первым». «Это большая глупость, и это будет большой подарок врагам. До стрельбы есть еще очень много вариантов. Но, если все варианты этой гибридной драки будут исчерпаны, то без сомнения! Слушайте, а зачем тогда армия и президент?», – риторически спросил Лукашенко.

Он подчеркнул, что «никогда никуда не побежит из страны». «И мои дети никуда не побегут. Бегут те, у которых карманы набиты. Даже гипотетически, куда бежать? Про Москву даже не говорю. Без денег там делать нечего. А у меня нет денег, чтобы сбежать, и там жить как Янукович. Но это не главное. Главное – это мои убеждения. Это моя земля, и с нее никогда не побегу», – заключил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»