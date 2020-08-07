Начали чувствовать конец войны: Министр обороны о прекращении огня на Донбассе

Почти за две недели перемирия армия и жители Донбасса начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе начала возрождаться. Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Таран президенту Владимиру Зеленскому в ходе его поездки на Донбасс.

Таран отметил, что от войны устала и армия, и гражданские.

«Все хотят мира на этой земле. То, что происходит сейчас, дает надежду, дает людям надежду, что мы когда-то наконец это решим. Бесспорно, сейчас это решает не армия. Этот вопрос должны решать политическим путем», – цитирует министра пресс-служба Офиса президента.

«Солдаты говорили, что если политики не будут решать, не смогут решать, нам ничего не останется, кроме того, чтобы полагаться только на Вооруженные силы», – добавил Андрей Таран.

По словам министра обороны, именно такая поездка президента вдоль линии разграничения позволила понять настроение украинских бойцов, которые защищают государство.

«Это действительно прекрасно воспринимается личным составом. Они рады видеть президента – не где-то там, который только по телевидению выступает, а того, который с ними, приезжает к ним, вникает в происходящее, проводит беседы. Очень хорошая психологическая атмосфера каждый раз, когда президент приезжает на позицию», – подчеркнул он.

Напомним, 6 августа президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Во время пребывания в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС. Президент заявил, что украинская сторона делает все возможное для соблюдения режима тишины на Донбассе и сохранения жизней наших военнослужащих. Также он пообещал, что проект модернизации системы водоснабжения Донетчины, рассчитанный на три года, будет реализован в запланированные сроки.

7 августа в рамках рабочей поездки Владимир Зеленский посетил прифронтовую Авдеевку. По словам президента, за два дня он проехал более 100 км вдоль линии разграничения на Донбассе, пообщался с военными и гражданскими.