С украинской стороны «бардак полный»: Лукашенко заверил, что Россия не придет в Украину через Беларусь

Российские войска никогда не придут в Украину со стороны Беларуси. Но при этом и Украина должна привести в порядок свою сторону границы, потому что сейчас там «бардак полный». Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Никогда не будет, что с территории Беларуси какие-то войска атакуют Киев. Никогда. Я это говорил и Турчинову, и Порошенко. Я это и сейчас говорю – никогда [с территории Беларуси россияне не придут в Украину], тем более, с оружием», – отметил президент.

Лукашенко напомнил, что Беларусь в российско-украинских взаимоотношениях заняла другую позицию. «И если вы хотите мира с россиянами на Донбассе, мы даже сейчас этот вопрос можем решить. Но чем дальше – тем сложнее его будет решать», – сказал он.

Белорусский лидер отметил, что сам является пограничником, поэтому отношение к границе у него особое. «Я – пограничник, мои двоюродные братья, мои старшие дети – пограничники. Пограничники, как и десантники, – это особая каста. У меня это внутри. [Белорусско-украинская] – это и моя граница, и границу свою буду защищать только я. Ни россияне – какие бы они ни были, ни американцы, ни французы – только мы», – констатировал глава государства.

При этом он подчеркнул, что со стороны Украины на украино-белорусской границе «бардак полный». «Мы договорились обо всем, как и что нужно сделать. Обещали еще во времена Порошенко. Никто ничего не делает. Но мы эти вопросы [со своей стороны] закрыли, и мы эту границу оберегаем и для вас, и для нас. Она абсолютно свободна для обычных людей. Но наша граница никогда не будет границей противостояния, если это не сотворят со стороны Украины», – заключил Лукашенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»