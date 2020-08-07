В поездах появится военизированная охрана, – «Укрзализныця»

«Укрзализныця» разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью предупреждения преступлений. Ее реализация начнется в сжатые сроки. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

«Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирования так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах», – сообщил он.

По словам Ивана Юрика, указанная программа будет представлена на следующей неделе.

«Цель нашей комплексной программы – это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, что в итоге значительно повысит уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия», – резюмировал глава «Укрзализныци».

Как сообщалось ранее, в поезде «Мариуполь – Киев» ранним утром 31 июля мужчина при ребенке жестоко избил молодую женщину и пытался ее изнасиловать. Нападавшего задержали. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook, ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности. Позднее стало известно, что суд взял напавшего на Анастасию Луговую мужчину под арест.