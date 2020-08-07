Прилетела в «Борисполь»: Российскую певицу Глюкозу не пустили в Украину (Видео)

Российской певице Глюкозе (наст. имя Наталья Ионова) на 3 года запрещен въезд в Украину за выступления в аннексированном Крыму. Об этом сегодня, 7 августа, сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что вчера Ионова прибыла в украинский аэропорт «Борисполь» среди пассажиров авиарейса из Минска. При оформлении пограничники выяснили, что россиянка нарушала украинское законодательство, посещая аннексированный Крым.

«В Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году. В нашу страну гражданка России планировала попасть в личных целях», – сообщили в Госпогранслужбе.

В своих показаниях на вопрос «Как вы относитесь к оккупации Крыма?» Ионова ответила – «Никак не отношусь». «Но для меня иметь возможность приезжать в Украину намного важнее», – добавила она.

За нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года. «С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь», – добавили пограничники.