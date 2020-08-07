Офис генпрокурора открыл уголовные производства против более 100 иностранных наемников НВФ на Донбассе

Офис генпрокурора Украины зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, не менее 2 граждан Республики Болгария, 7 – Армении, 1 – Грузии, 19 – Италии, 27 – Испании, 12 – Казахстана, 3 – Литвы, 26 – Молдовы, 2 – Нидерландов и 5 – Германии в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ участвовали в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям», – говорится в сообщении.

По данным прокуроров, иностранные наемники находились в составе различных подразделений НВФ, в частности, в так называемых 14 батальоне территориальной обороны «Призрак», 11 отдельном мотострелковом полку «Восток», 7 отдельной мотострелковой бригаде «Чистяковская», 1 отдельной мотострелковой бригаде «Славянская», отдельном разведывательном батальоне «Спарта», отдельном штурмовом батальоне «Сомали», незаконных вооруженных формированиях «Русичи», «Волчья сотня», «Брянка СССР» и др.

«В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года по Женевской конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года», – подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Уголовные производства начаты по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины).

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Отметим, ранее Офис генерального прокурора уже регистрировал уголовные производства по фактам участия 20 французов, 16 бразильцев, киргизов, боснийцев и чилийца в вооруженном конфликте против Украины.