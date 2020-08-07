«Противостояние»: В Мариуполь переместят скульптуру со столичного Хрещатика (Фото)

Мариуполю передадут скульптуру «Противостояние» архитектора Алексея Золотарева. Такое решение поддержали депутаты Мариупольского городского совета, передает «Сайт города Мариуполя».

Сейчас скульптура стоит в Киеве на центральной улице Хрещатик, но будет перевезена в Мариуполь.

Как рассказал заместитель городского головы Александр Кочурин на сессии, «Противостояние» станет частью комплекса площади Свободы, дополнив ее сакральным значением, близким для жителей Мариуполя и Украины.

Сам комплекс состоит из 6-ти смысловых и архитектурных элементов, которые разместятся от улицы Леваневского до проспекта Строителей.

Начнется он муралом «Милана», на котором изображена 6-летняя мариупольчанка, потерявшая часть ноги во время обстрела микрорайона Восточном. Тогда погибла ее мама, которая спасла Милану, накрыв своим телом.

Следующим элементом комплекса как раз и станет скульптура «Противостояние».

«Ее смысл заключается в противостоянии от малого до большого. Противостояние как внутри каждого человека, так и на глобальном уровне. Скульптура призвана показать, что при противостоянии добра и зла, правды и лжи, смыслов и эмоций все-равно есть нечто единое. Эта фигура призвана задуматься, посмотреть на себя, что происходит с нами и вокруг нас», – рассказал Александр Кочурин.

«Противостояние» в Киеве

Следующая скульптура покажет, к чему приводят любые противостояния – к утратам. Герб Украины установят ближе к площади Свободы. На его краях расположены лепестки листьев дуба, по которым будет течь вода. Она символизирует слезы людей и матерей по погибшим воинам, которые защищают Мариуполь и Украину.

Ее логическим продолжением станет территория площади Свободы. По ее периметру расположат 25 больших голубей – всемирный символ мира, добра, свободы и единения. На крыльях этой птицы отобразят орнамент каждого региона нашей страны. Каждую фигуру оснастят специальным оборудованием. Через него спроецируют лазерное шоу, которое соединит в одну неделимую композицию Украину.

Продолжит идею «Колокол Мира», который установят ближе к проспекту Строителей. Завершат комплекс также муралом, посвященным свободе каждого из нас.