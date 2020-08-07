В «ЛНР» выдали уже более 124 тысяч российских паспортов

Более 124 тыс. человек, проживающих в «ЛНР», получили гражданство РФ в упрощенном порядке. Об этом заявил «начальник Управления миграционной службы МВД ЛНР» Андрей Голодок, сообщают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день от жителей Республики принято и направлено на рассмотрение порядка 146 тысяч заявлений на получение гражданства РФ. Более 124 тысяч жителей Республики стали гражданами Российской Федерации», – утверждает он.

Голодок уверяет, что даже в период пандемии ни на день не прекращается прием документов на оформление паспортов. По его словам, всего в «ЛНР» работают 29 пунктов приема заявлений на получение гражданства РФ.

Напомним, что с мая 2019 года Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. Основным условием получения российского гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

Для решения проблемы в «ДНР» в июле 2019 года запустили электронную очередь для получения талона на подачу документов как «паспорта ДНР», так и российского. В «ЛНР» такая же система заработала в октябре 2019 года.

В «ДНР» подтверждение о выдаче российских паспортов получили уже свыше 112 тыс. жителей.