Из-за сбоя приложения «Дій вдома» на КПВВ образовались очереди

Сегодня, 7 августа, из-за сбоя в работе приложения «Дій вдома» на контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» и «Новотроицкое» образовались очереди из людей, которые направлялись с временно неподконтрольных украинской власти территорий. Об этом сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб, передает «РБК – Украина».

На КПВВ «Станица Луганская» образовалась очередь из около 100 человек.

«Мы эту ситуацию наблюдали. Не могу сказать причину, поскольку Госпогранслужба не администрирует это приложение. Да, сбой был. Были приняты меры, чтобы граждане быстрее пересекали линию разграничения, исходя из тех полномочий, которые у нас есть», – рассказал Лизогуб.

Он добавил, что ГПСУ предупредила органы местного самоуправления и полицию о том, что граждане идут на контролируемую территорию в соответствующие населенные пункты для дальнейшего решения о необходимости их обсервации или самоизоляции на местах.

«Ожидали до 100 граждан. Желающих немало, соответственно были определенные задержки, плюс сбои в приложении. На 16:00 на контролируемую территорию проследовали 379 человек с начала работы КПВВ. А в 15:45 пересекли 295. Соответственно, динамика пересечения увеличилась», – добавил Лизогуб.

Пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко также сообщила о проблемах, которые возникли сегодня при пересечении КПВВ «Новотроицкое».

«Видимо, сбои были везде, потому что действительно, и по "Станице Луганской", и по "Новотроицкому" были определенные проблемы. Впрочем, у нас из-за блокирования боевиками не так много людей сейчас едет. Со стороны временно оккупированной территории те, кто установил приложение "Дій вдома", вчера смогли пройти, некоторым гражданам пришлось немного подождать. Сейчас уже все наладилось. Еще идут люди, но большинство уже прошло», – сообщила Карпиленко.

Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу опубликовал в Twitter фото сегодняшних очередей на КПВВ «Станица Луганская» и заявил о значительно большем количестве ожидающих.

«Сегодня утром в Станице Луганской гражданские лица столкнулись с трудностями при пересечении линии разграничения. До 500 человек в очереди из-за технических проблем с приложением "Дій вдома". Некоторые вернулись в Луганск, другим разрешено пересечь линию только днем, но придется самоизолироваться», – сообщил Матеу.

В Министерстве цифровой трансформации подтвердили, что сбой в приложении «Дій вдома» действительно имел место, а также объяснили причины.

«Сбой произошел из-за ухудшения связи мобильного интернета. Почему-то, время от времени, на приграничной территории качество интернета сильно падает и это приводит к тому, что случаются перебои со связью с сервером», – пояснили в Минцифры.

Как выяснилось, сбой возникал при попытке авторизации в приложении, которое необходимо для подтверждения пограничникам намерений отправиться на самоизоляцию с помощью "Дій вдома".

«Есть всего две попытки в сутки, чтобы подтвердить авторизацию. Понятно, что в такой ситуации люди пытались более двух раз подтвердить, мы этот порог увеличили до 20 сообщений», – уточнили в Минцифры.

Напомним, по прибытию на подконтрольную Украине территорию из «Л-ДНР» при пересечении КПВВ необходимо устанавливать мобильное приложение «Дій вдома», которое позволяет отправляться на самоизоляцию. Если приложение работает некорректно, то необходимо обратиться в службу технической поддержки.