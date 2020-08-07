Надо заканчивать эту возню: Лукашенко пояснил, почему не назовет Россию «агрессором» по отношению к Украине

Учитывая посредническую роль Беларуси в урегулировании конфликта на Донбассе, Александр Лукашенко никогда не назовет Россию «агрессором» или «захватчиком» по отношению к Украине. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Ситуация плохая. Наверное, вы имеете право так высказываться (что Россия по отношению к Украине – захватчик и агрессор, – ред.). Я никогда так не говорю, и не скажу – "захватчик" или "агрессор". Если я так скажу, то мы потеряем свою роль не то что "посредника" (я не люблю это слово)… У меня роль другая. Вы и россияне для нас – братья, родные. Мы втроем – родные, никому и нигде больше мы не нужны. Мы не должны были к этому прийти, к этой драке. А если уж пришли, то давно должны были решить этот вопрос», – пояснил Лукашенко.

Он отметил, что во время его встреч с Путиным по теме Донбасса «разговор идет только в теме – немедленно надо заканчивать эту возню». «Даже в России это основной тренд. То, что в телевизоре отдельные политологи за копейки бесятся – это одно. Народ совершенно по-другому думает. Особенно в Беларуси и России. Пора это кончать», – уверен президент Беларуси.

Лукашенко считает, что у Порошенко была возможность вернуть Донбасс, а Зеленскому сейчас «конечно, сложнее».

Белорусский лидер вспомнил, как готовилась встреча по подписанию «Минска-2» в феврале 2015 года. Предложение встречаться в Минске внесла Ангела Меркель. Но на саму необходимость встречи в 2015 году российскую сторону натолкнул министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Это было после Дебальцево. Когда случилась страшная бойня. Я тогда с Путиным встретился: что у вас там произошло, говорят, много людей погибло? А он: "Каша, много людей". В этот момент Путину позвонил Шойгу, Путин мне предложил с ним самому поговорить. И Шойгу рассказал детали Дебальцево. Я ему: не кажется ли вам, что вы слишком далеко зашли. Шойгу: "Кажется. Наверное, пора с этим кончать". Это дословно», – вспоминает Лукашенко.

По его словам, и Путин, и Шойгу очень переживали по поводу случившегося под Дебальцево: «Я это заметил. Потому что с двух сторон погибло очень много людей».

«И я Владимиру Владимировичу тогда сказал: знаешь, действительно с этим нужно заканчивать, иначе мы получим больше того, чего мы боимся. А мы все боимся, что Украина станет членом НАТО, и что там будут НАТОвские войска. А мы можем допрыгаться до того, что будем молиться, чтобы там были НАТОвские войска, а не отморозки со всего мира, которые соберутся в Украине. И нацелятся они против России. И нам будет не сладко тоже», – пояснил президент Беларуси российскому главе.

Путин никогда не говорил, что «готов все прекратить, но это уже невозможно». «Если бы он был готов, то это было бы возможно даже сейчас», – заключил Лукашенко.

Как сообщалось ранее, Лукашенко отметил, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшей перспективе, но с Донбассом ситуация иная: «С Донбассом проще. Донбасс – пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»