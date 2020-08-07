В Харьковской области показали, какое жилье выделили переселенцам (Фото)

Сегодня, 7 августа, в поселке Золочев (Харьковская обл.) ключи от социального жилья получили 7 семей переселенцев. Всего в новом социальном общежитии планируется поселить 24 семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Проект финансировался при поддержке немецкого банка KFW, работы выполнял Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ).

Как отметил представитель УФСИ Сергей Кадыгроб, сегодня открыли последний из 7 объектов для ВПЛ.

«Это стало возможным благодаря реализации программы в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, которые приняли наибольшее количество переселенцев. Благодаря программе предоставлено 120 квартир, 194 комнаты общежития. Для Харьковской области это почти 88 млн грн инвестиций, 17 квартир, 99 комнат в общежитиях, то есть это реальный вклад наших иностранных партнеров, которые понимают, что эти вопросы мы должны решать вместе. Программа продолжается – сейчас строятся такие же квартиры в Изюме и Чугуеве», – отметил Кадыгроб.