Спал в полях: На Донетчине мальчик сбежал из дома, чтобы путешествовать по стране

В Покровске (Донецкая обл.) неделю назад пропал 12-летний мальчик, оставив записку, что едет путешествовать на велосипеде. Полицейские нашли беглеца в Краматорске и вернули домой. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

В конце прошлой недели в полицию Покровска обратилась местная жительница, которая сообщила, что из дома убежал ее 12-летний сын. Он оставил прощальную записку с объяснением, что хочет покататься на велосипеде.

Полицейские отправили ориентировку с подробным описанием мальчика всем нарядам полиции, коллегам из соседних городов, разместили информацию в соцсетях и СМИ. Через несколько дней беглеца нашли в Краматорске.

Как пояснил мальчик, он сбежал из дома, чтобы «попутешествовать по стране». Он рассказал, что ночевал в поле, а днем преодолевал километры дорог.

К счастью, с ним ничего плохого не случилось. «Путешественника» вернули к родителям.