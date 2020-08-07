На Донетчине за счет субвенции госбюджета купят 31 квартиру для переселенцев

Донецкой области выделена субвенция из государственного бюджета в сумме 8,4 млн грн для приобретения в коммунальную собственность квартир для переселенцев. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

За счет этих средств планируют приобрести 31 квартиру в городах Авдеевка, Бахмут, Доброполье, Краматорск, Лиман, Покровск и Северской объединенной территориальной громаде. Квартиры будут предоставляться переселенцам во временное пользование.

«Для приобретения вышеуказанных квартир выделено софинансирование из местных бюджетов в сумме 3,4 млн грн и из областного бюджета предусмотрено софинансирование в сумме 180 тыс. грн», – уточнили в Донецкой ОГА.

Кроме того, сейчас Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассматривается возможность дополнительного выделения Донецкой области субвенции из государственного бюджета в сумме 3,7 млн.грн. для приобретения еще 16 квартир в городах Доброполье, Лиман, Покровск, Ильиновской, Северской и Шаховской объединенных территориальных громадах при условии софинансирования из местных бюджетов в размере 1,6 млн грн.