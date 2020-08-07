Предприятие осталось в «ЛНР»: Переселенка из Луганска два года отстаивала свою пенсию

Переселенка из Луганска, проживающая в селе на линии разграничения, почти 2 года добивалась оформления льготной пенсии. Пенсионный фонд ей отказывал по причине того, что не хватает справок с предприятия, которое сейчас находится на неподконтрольной территории. Об этом сообщает БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

После достижения пенсионного возраста Елена обратилась в одно из управлений Пенсионного фонда Украины в Луганской области для назначения пенсии на льготных условиях.

Ее трудовой стаж составлял 34 года, из них 8 лет и 5 месяцев – льготный стаж по Списку 1, поскольку она работала палатной медицинской сестрой в отделении лучевой терапии в Луганском областном клиническом онкологическом диспансере.

Но в УПФУ в устной форме ей отказали в назначении пенсии. Мотивировали нехваткой справок от работодателя, который сейчас находится на неподконтрольной Украине территории. Тем самым обосновывали нехваткой сведений, подтверждающих стаж работы.

Сейчас Елена с пожилой матерью живет в селе на линии разграничения, война постоянно напоминает о себе обстрелами. Из-за вооруженного конфликта женщина потеряла работу, доход.

Юристы БФ «Право на защиту» подали иск в суд об отмене решения УПФУ, признании их действий противоправными и обязательстве зачислить в льготный стаж периоды работы в Луганском областном клиническом онкодиспансере.

Суд исковые требования удовлетворил частично и обязал УПФУ повторно рассмотреть заявление Елены. В решении суда указано, что основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка, а уточняющие справки предприятий необходимы, если таких данных в трудовой книжке нет.

Несмотря на выводы суда, УПФУ не учло стаж работы на основании трудовой книжки и отказало в назначении пенсии по тем же основаням.

Елена была вынуждена обращаться в суд за защитой прав во второй раз. Однако, суд вновь обязал УПФУ повторно рассмотреть заявление о назначении пенсии по возрасту на льготных условиях с учетом выводов суда, изложенных в решении.

Не согласившись с ситуацией, юристы «Права на защиту» подали апелляционную жалобу на решение суда.

Апелляционный административный суда удовлетворил жалобу. Суд отметил, что нарушение прав истца произошло в результате принятия противоправного решения УПФУ: несмотря на выводы судебных решений, ответчик неоднократно принимал решение об отказе в назначении пенсии по возрасту на льготных условиях, противоправно не относя спорный период работы истицы в льготный стаж.

По мнению суда, должным и эффективным способом защиты нарушенных прав Елены будет именно обязательства УПФУ зачесть в льготный стаж для назначения пенсии на льготных условиях по Списку № 1 периоды работы с 1 сентября 2005 года по 30 сентября 2014 года. Также Пенсионный фонд обязали назначить женщине пенсию с даты обращения.

Сейчас Елена получает льготную пенсию. «Однако, только благодаря выдержке и решимости она отстояла свое право на получение льготной пенсии и теперь имеет средства на приобретение продуктов питания и лекарств», – резюмировали правозащитники.