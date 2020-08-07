Минздрав обновил «карантинный» список областей: Донетчина и Луганщина пока в «зеленой зоне»

Карантин не могут ослаблять девять областей, где показатели Министерства здравоохранения по контролю за распространением коронавируса превышают установленную норму. Обновленные данные на сегодня, 7 августа, опубликовали в Минздраве.

Карантин не готовы смягчать:

Волынская область (выявление заболевания 15,84% при норме меньше 11);

Житомирская область (выявление 13,06%);

Ивано-Франковская область (выявление 18,78% и динамика 24,81% при норме меньше 10);

Николаевская область (динамика 41,80%)

Одесская область (динамика 33,14%);

Ровенская область (выявление 15,56%);

Харьковская область (выявление 16,15% и динамика 36,71%);

Черновицкая область (загруженность коек 55,88% при норме меньше 50%, выявление 19,28% и динамика 48,43%);

Черниговская область (выявление 11,32%).

Донецкая и Луганская области пока находятся в «зеленой зоне» регионов, которым позволено смягчать карантинные ограничения.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 августа в Украине COVID-19 заболели 78 261 человек (43 055 пациентов – выздоровели, 1 852 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 949 случаев (выздоровели – 818 пациентов, летальных случаев – 13), Луганской области – 147 случаев (выздоровели – 116 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1914 заразившихся (выздоровели – 861 человек, летальных случаев – 111). В «ЛНР» (на 6 августа) – 621 заразившийся (выздоровели – 586 человек, летальных случаев – 15).