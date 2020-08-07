Такой пустой: Пограничники показали, как сегодня выглядит КПВВ «Новотроицкое» (Видео)

Пресс-офицер Донецкого погранотряда ГПСУ Валерия Карпиленко показала, как сегодня выглядит контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое», который расположен на одном транспортном коридоре с «республиканским» контрольно-пропускным пунктом «Еленовка».

Она напомнила, что до начала карантина КПВВ «Новотроицкое» только в одном направлении пересекало от 6000 до 8000 человек.

«А вот таким пустым КПВВ "Новотроицкое" выглядит ныне. Все из-за блокирования боевиками пересечения линии разграничения для граждан. Даже в дни пропуска со стороны незаконных вооруженных формирований данный КПВВ в обе стороны пересекают всего около 300 граждан», – прокомментировала Валерия.

Сейчас КПВВ работает в штатном режиме – ежедневно с 07:00 до 20:00. При этом «ДНР» открывает свой КПП «Еленовка» только по понедельникам и пятницам. Поэтому в остальные дни украинский КПВВ пустует.