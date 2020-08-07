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На период карантина: Юристы напомнили, что проверки переселенцев отменены

07.08.20 21:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Отдельным переселенцам, которые получают госвыплаты, поступают звонки из органов соцзащиты населения, что сотрудники проведут проверку на дому (верификация). Однако такие проверки незаконны. Об этом напоминает «Юридический советник для переселенцев».

Законом Украины от 30.03.2020 № 540-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)» были закреплены определенные гарантии для переселенцев на период карантина.

Так, на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены:

  • запрещается осуществления проверок фактического места жительства / пребывания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при назначении (возобновлении) социальных выплат;
  • комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат для ВПЛ принимают решение (подтвердить или отказать) без акта обследования материально-бытовых условий семьи;
  • продолжается выплата переселенцам выплат (пенсий, пособий, всех видов социальной помощи, компенсаций и пр.), которые были назначены до начала карантина.

«Проверки фактического проживания / пребывания переселенцев при назначении (возобновлении) социальных выплат, в том числе адресной помощи, на время карантина отменены и не могут быть основанием для прекращения выплат», – заключили юристы.

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