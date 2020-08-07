На Донецкой железной дороге возобновляют курсирование еще 8 пригородных поездов (Расписание)

«Укрзализныця» продолжает постепенно возобновлять пассажирские железнодорожные перевозки, которые были отменены из-за карантина. В Донецкой и Луганской областях возобновляют курсирование еще 8 пригородных поездов, сообщает пресс-служба УЗ.

По региональному филиалу «Донецкая железная дорога» с 10 августа возобновляют курсирование следующие ежедневные пригородные поезда:

№ 6502 Попасная – Северск, 03:44 – 05:24;

№ 6501 Северск – Попасная, 06:40 – 08:20;

№ 6504 Попасная – Северск, 13:00 – 14:40;

№ 6503 Северск – Попасная, 15:40 – 17:20;

№ 6955 Волноваха – Камыш-Заря, 07:22 – 09:54;

№ 6956 Камыш-Заря – Волноваха, 12:48 – 15:24;

№ 6957 Волноваха – Камыш-Заря, 18:54 – 21:11;

№ 6958 Камыш-Заря – Волноваха, 02:50 – 05:10.

В «Укрзализныце» напоминают, что во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать полицейских.