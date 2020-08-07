Закрыть кейс войны: Президент Зеленский подвел итоги поездки на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги двухдневной поездки на Донбасс и рассказал, какие шаги будут предприняты дальше для установления мира. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

«Понятно, что Донбасс сегодня – это прежде всего о войне. К большому сожалению, мы все еще имеем ее в своем доме. Но если не прилагать усилий, она сама никуда не исчезнет. "Нормандия" дала огромный толчок, чтобы мы наработали логистику мира. "Минск" отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы. А 11 дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть», – отметил Зеленский.

Он рассказал, что два дня общался з различными людьми на Донбассе, с бойцами на передовой, проводил совещания с военными, проехал 100 км линии разграничения.

По словам президента, бойцы признались ему, что им «дико слышать тишину».

«Не один, не два дня тишины. Несмотря на мелкие провокации можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей. Понятно, что наши военные прекрасно и профессионально оценивают все возможные риски. Но нужно, чтобы и другая сторона наконец поняла ценность мира. И тоже тщательно придерживалась режима прекращения огня», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что дальше последуют тяжелые переговоры в Нормандском формате.

«"Нормандия" – это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" – это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути. Следующая остановка – Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирие и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват», – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, 6 августа президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Во время пребывания в зоне проведения Операции Объединенных сил президент заявил, что украинская сторона делает все возможное для соблюдения режима тишины на Донбассе и сохранения жизней наших военнослужащих. Также он пообещал, что проект модернизации системы водоснабжения Донетчины, рассчитанный на три года, будет реализован в запланированные сроки.

7 августа в рамках рабочей поездки Владимир Зеленский посетил прифронтовые Авдеевку и Марьинку. По словам президента, за два дня он проехал более 100 км вдоль линии разграничения на Донбассе, пообщался с военными и гражданскими.